Incidenti stradali: a Asti crescita nel 2022 rispetto a 2021

Nel 2022, rispetto al 2021, sono aumentati gli incidenti stradali nell'Astigiano. È quanto riferisce il report elaborato dal Sisp dell'Asl di Asti - su dati Regione Piemonte/Istat - che segnala che nel 2022 gli incidenti con lesioni verificatisi in provincia di Asti sono stati 428, 40 in più rispetto al 2021. Sale il numero dei feriti, che sono 568 (+64), e il numero dei morti che in un anno sono passati da 8 a 12 (+33%).

La geolocalizzazione degli incidenti evidenzia che il 64,7% degli incidenti è concentrato sul territorio della città di Asti, dove si sono verificati anche 4 incidenti mortali, i restanti sono localizzati sulle arterie a maggior traffico, o Nord del capoluogo in direzione Torino e a Sud verso Nizza e Canelli.

"L'Asl di Asti - fa sapere in una nota stampa - con il piano locale di prevenzione 2023 promuove la cultura della sicurezza e la corretta percezione del rischio, tramite attività educative, informative e formative a partire dalle scuole. Il Servizio Dipendenze - SerD dell'Asl di Asti è inserito nella rete regionale Safe Night con un progetto finalizzato a prevenire il consumo dannoso di alcolici nel contesto del divertimento e a promuovere la guida responsabile. Negli interventi vengono proposti test di valutazione per il tasso alcolemico e interventi di educazione sanitaria con focus sulla guida consapevole dopo assunzione di alcol".



