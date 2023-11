Emergenza freddo, riapre sito di via Traves a Torino

Riapre questa sera, in via Traves, il sito umanitario della Città di Torino, gestito dalla Croce Rossa Italiana, per l'emergenza freddo, al quale si aggiunge quest'anno un nuovo punto di accoglienza all'ex Buon Pastore. Il centro di via Traves ha 70 posti letto ed è rivolto a persone senza dimora in condizioni di grave marginalità, mentre sono 80 i posti per adulti singoli, nuclei familiari e minori non accompagnati, nell'immobile di corso Regina Margherita che sarà disponibile a inizio dicembre. Per l'emergenza sono anche attive le strutture in piazzale Croce Rossa Italiana dell'associazione Mamre, con una capacità fino a 30 posti letto, e in via Spalato, per minori non accompagnati, con una capacità di ospitalità fino a 24 posti letto. In totale i posti di accoglienza per questo inverno sono oltre 900.

Per quel che riguarda i servizi di intervento in strada e di prossimità, sono operativi tre equipaggi, uno in più rispetto dello scorso anno, il Servizio homeless Torino e l'ambulatorio medico mobile 'Torino Street care 3.0'. "Occorre rafforzare gli interventi sociosanitari in strada e nei servizi di accoglienza - sottolinea l'assessore al Welfare, Jacopo Rosatelli -, progetti destinati a interfacciarsi con le azioni che l'Asl attuerà per favorire l'efficacia degli interventi messi in atto.

Per questo auspico una pronta convocazione del tavolo previsto dal protocollo sottoscritto da Città, Asl Città di Torino e Regione Piemonte per incrementare la presenza minima di operatori sanitari".



