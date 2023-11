Con chiusura del Monte Bianco, +57% veicoli al Frejus

Con la chiusura del traforo del Monte Bianco, dal 16 ottobre scorso, il traffico al tunnel del Frejus, tra la Valle di Susa (Torino) e la Maurienne francese, è aumentato del 57%, con il transito di 95.829 veicoli, leggeri e pesanti, in più rispetto all'analogo periodo del 2021, quando il Bianco era aperto - E' il dato diffuso nella riunione alla Prefettura di Torino del Cov (Comitato operativo viabilità).

L'aumento del traffico al Frejus, tuttavia, non ha creato - secondo l'analisi del Cov - aumento di incidenti né criticità nella circolazione stradale, "salvo saltuari congestionamenti al confine con la Francia" La chiusura del Monte Bianco, invece, non ha causato aumenti nel traffico sulle tangenziali di Torino, mentre nella viabilità ordinaria in capo alla Città Metropolitana di Torino e ad Anas è stato registrato un incremento di 250 mezzi pesanti quando di notte è stata chiusa la A32 Torino-Bardonecchia.



