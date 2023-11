Chilogrammi di droga dentro guantoni da box, arrestato

Aveva nascosto la droga all'interno dei guanti da box, un diciannovenne di origini croate arrestato dalla guardia di finanza di Torino per traffico internazionale di stupefacenti. Il giovane è finito in manette, dopo un controllo al terminal degli autobus di corso Vittorio Emanuele II, appena arrivato in Italia a bordo di un bus proveniente dalla Spagna, da Barcellona.

Grazie al fiuto del cane Loca è stato possibile scoprire, tra i tanti bagagli, i dieci chili di hashish nascosti nella valigia del diciannovenne. Messa sul mercato al dettaglio la droga avrebbe potuto portare a un guadagno di 80mila euro.



