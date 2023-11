Cervere festeggia la 'sua' Miss Italia

È tornata in paese per la prima volta in via ufficiale, con indosso la corona, la fascia e l'abito tricolore di Miss Italia 2023. Ad accogliere Francesca Bergesio nella sua Cervere, cittadina cuneese di 2mila abitanti in cui è nata e vive tuttora con la famiglia, c'erano i bambini della scuola elementare, insieme al sindaco Corrado Marchisio e alle autorità.

La19enne è stata ricevuta in municipio. Con lei anche l'atleta paralimpica e concittadina Giorgia Meirano, medaglia d'oro nel nuoto agli Special Olympics di Berlino.



