Armati di taglierino, rapinano una banca a Cuneo

Sono entrati in due nella filiale del Banco Azzoaglio di Cuneo, poco prima della chiusura mattutina degli sportelli. Indossavano sciarpa e cappello ed erano armati di taglierino: hanno minacciato i cassieri per farsi consegnare il denaro, dopo aver condotto in bagno i due clienti ancora presenti in banca. Poi sono fuggiti, senza ulteriori conseguenze per i presenti.

Intorno ai cinquecento euro il bottino della rapina, consumatasi in piazza Europa. Ad attendere i due malviventi all'esterno c'era probabilmente un "palo" che ne ha agevolato la fuga. Dopo l'intervento sul posto della squadra mobile e delle volanti, proseguono le indagini della locale questura per arrivare all'individuazione dei rapinatori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA