Ambientalista dell'Anno è Associazione sentieri alta Val Malone

E' andato all'Associazione sentieri alta Val Malone (Asavm) il 'Premio Luisa Minazzi - Ambientalista dell'Anno' 2023. La cerimonia di consegna si è tenuta oggi pomeriggio nel Municipio di Casale Monferrato (Alessandria). L'alta Val Malone è un territorio alpino, un tempo meta di villeggiatura della borghesia torinese, ma che si è spopolato e non condivide la notorietà delle località turistiche delle Alpi Graie.

Asavm è nata da gruppi informali di volontari impegnati nel recupero di sentieri e mulattiere che collegavano le frazioni e le case sparse dei piccoli comuni di Corio e Rocca Canavese. Con 800 soci sostenitori e 60 volontari ha lavorato per il ripristino della rete di percorsi.

"All'inizio eravamo pochi e derisi - spiega Mauro Salot, presidente dell'associazione - Un sentiero riaperto è però non soltanto una via di comunicazione, ma ha anche una valenza sociale e culturale. Così, i sentieri sono diventati due e poi tre e pian piano le forze vive della nostra società si sono aggregate. Al di là dei 170 chilometri di sentieri recuperati, del racconto che ne facciamo e del sistema di accoglienza che abbiamo sviluppato, il nostro più grande successo è aver fatto capire alle persone che stiamo lavorando per il bene collettivo".

Il Premio, arrivato alla 14esima edizione, è promosso da Legambiente e La Nuova Ecologia con l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po piemontese e il Comune di Casale. Luisa Minazzi era una storica attivista di Casale, già assessore all'Ambiente negli anni Novanta, esponente di Legambiente. E' morta nel 2010, a 57 anni, per mesotelioma pleurico, patologia collegata all'esposizione all'amianto.



