Al Teatro Alfieri Pippi Calzelunghe, icona senza tempo

Arriva al teatro Alfieri di Torino - da giovedì 30 novembre a domenica 3 dicembre - Pippi Calzelunghe, il musical nato da un'idea di Gigi Proietti per regalare al pubblico un'edizione dal vivo di una delle eroine più amate di tutti i tempi. Nata dalla penna di Astrid Lindgren, la celebre favola si trasforma in uno spettacolo dai tratti unici, grazie alla versione italiana di Sagitta Alter e Carlotta Proietti e alla regia di Fabrizio Angelini. Protagoniste Margherita Rebeggiani e Matteo Milani e un cast di tredici attori, ballerini, acrobati e cantanti che racconterà sul palco la storia di Pippi, un'icona senza tempo. Ritroveremo le sue inconfondibili treccine rosse, le lentiggini e i coloratissimi look che hanno fatto sognare intere generazioni. Non mancheranno in scena i suoi fedeli compagni di viaggio: l'adorabile cavallo a pois chiamato Zietto e Nilsson una stravagante scimmietta.

L'adattamento teatrale Staffan Gotestam, musiche di Georg Riedel e Anders Berglund, direzione artistica di Nicola Piovani.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA