Airaudo, sull'ex Ilva il Piemonte unica regione che sta zitta

"Dell'Ilva bisogna occuparsene. La Regione Puglia si occupa di Taranto e del suo futuro, la Regione Liguria con Toti ha l'accordo di programma che li mette al riparo anche se l'azienda dovesse fallire come ha detto anche Bernabè. Non è possibile che lo stabilimento migliore in Italia, quello di Novi, sia la vittima sacrificale perché nessuno se ne occupa". Lo ha detto il segretario generale della Cgil Piemonte, Giorgio Airaudo, che ha partecipato alla manifestazione di Novi Ligure (Alessandria) nella giornata di sciopero del Nord Italia.

"Chiediamo alla Regione Piemonte di andare ai tavoli nazionali sul futuro dell'Ilva e di rivendicare una soluzione fino a un eventuale accordO di programma anche per Novi Ligure.

Il migliore stabilimento non può pagare il conto per tutti", ha sottolineato Airaudo. L'ex Ilva di Novi Ligure ha 600 dipendenti, altri 200 nello stabilimento collegato di Carignano (Cuneo) nel cuneese, mentre 3.000 lavoratori sono nell'indotto che si estende fino a Vercelli.

"Oggi in Piemonte è stata una grande giornata di lotta che ci rincuora sulle scelte, c'è stata una grande partecipazione ai cortei. Siamo in grado di continuare. Meloni si abitui, può darsi che debba fare i conti con più di due scioperi all'anno", ha affermato Airaudo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA