Ad Asti la mostra 'La canestra di Caravaggio'

È arrivata ad Asti l'opera 'Canestra di frutta' di Caravaggio, all'interno della mostra 'La canestra di Caravaggio - Segreti ed enigmi della Natura Morta'.

La conferenza stampa di presentazione si è svolta stamani, a Palazzo Mazzetti e ha visto anche la partecipazione del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. La mostra resterà aperta da domani e fino al 7 aprile 2024 e vuole raccontare i segreti e gli enigmi della Natura Morta, partendo dall'analisi del capolavoro del Merisi, custodito da oltre quattrocento anni nella Pinacoteca Ambrosiana di Milano ed eccezionalmente prestato al contesto astigiano.

"L'importanza di questa rassegna è un'ulteriore dimostrazione della centralità conquistata da Asti nel panorama espositivo nazionale e internazionale - commenta il sindaco Maurizio Rasero -. La città è sotto i riflettori non solo per l'attrattività della mostra verso il grande pubblico, ma anche per la qualità e il rigore dei contenuti offerti". A fargli eco anche Mario Sacco, presidente della Fondazione Asti Musei: "Tra le opere in mostra sono presenti quattro dipinti del miniatore piemontese Octavianus Monfort, di cui si presume l'origine monferrina. Il nostro territorio e le nostre origini appaiono ben rappresentate nelle ricche composizioni dipinte dal nostro artista".

L'esposizione è a cura dello storico dell'arte Costantino D'Orazio e racconta la nascita e l'evoluzione nel tempo della Natura Morta, genere pittorico che viene inaugurato proprio da Caravaggio con la 'Canestra di frutta' (1597-1600). La mostra astigiana, con il contributo concesso dalla direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del ministero della Cultura, è realizzata dalla Fondazione Asti Musei, dalla Fondazione Cassa di risparmio di Asti, dalla Regione Piemonte e dal Comune di Asti, con il contributo della Fondazione cassa di risparmio di Torino, in collaborazione con Arthemisia, con il patrocinio della Provincia di Asti. Il taglio del nastro è in programma oggi pomeriggio alle 17.30, con la presenza del vicepresidente della Regione, Fabio Carosso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA