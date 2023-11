Violenza sulle donne, rinforzi in procura a Biella

Rinforzo per la procura di Biella nel contrasto alla violenza sulle donne: è' stata siglata dall'assessora regionale alle Pari Opportunità e alla Famiglia, Chiara Caucino, dalla procuratrice capo di Biella, Teresa-Angela Camelio e dal Comune una convenzione che permette di distaccare un assistente sociale da destinare alla procura, che svolgerà le attività di collegamento tra Regione, procura e i servizi socio-assistenziali del territorio regionale in tema di donne, famiglia e minori. La dipendente è già operativa e con l'espletamento di questo atto formale il distacco diventa ufficiale e normato.

"Le numerose interlocuzioni che ho avuto in questi anni con la procura di Biella - spiega Caucino - hanno fatto emergere la fondamentale necessità di un raccordo costante con la realtà e le procedure messe in atto dalle Procure, ai fini di un tempestivo espletamento delle funzioni di competenza dei servizi, a tutela delle persone fragili, delle famiglie e delle donne vittime di violenza oltre che nel superiore interesse dei minori". "Questa convenzione - aggiunge Camelio - che non a caso presentiamo alla vigilia della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, rappresenta la dimostrazione della grande attenzione da sempre dedicata da questa Procura alla materia delle cosiddette fasce deboli, nonostante ed indipendentemente dalla normativa cogente che non sempre tiene conto delle difficoltà derivanti dalla mancanza di forze".



