Violenza donne, 5mila sacchetti del pane con numero 1522

In occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, la San Vincenzo de' Paoli di Alessandria, me.dea e Centro italiano femminile collaborano per diffondere un messaggio di sensibilizzazione. Con il patrocinio della Provincia, saranno distribuiti in una ventina di panetterie di Alessandria, Acqui Terme, Ovada e Valenza 5mila sacchetti del pane con l'indicazione del numero 1522.

"Un pensiero va alla memoria di Giulia Cecchettin e di tutte le altre vittime di un'insensata violenza - sottolinea Federico Violo, coordinatore Tavolo provinciale Volontariato e presidente San Vincenzo -. Non ci rassegneremo mai alla violenza di genere in ogni sua forma, continueremo a operare in modo concreto per curare le ferite, anche emotive e psicologiche, delle nostre comunità e perché la voce delle vittime non si spenga". "La sensibilizzazione passa dai luoghi più semplici - aggiunge Sarah Sclauzero, presidente centro me.dea - Poter intercettare tante donne nel loro quotidiano è un lavoro prezioso che siamo felici di poter condividere".

"In questi giorni viviamo all'interno di un'ondata emotiva che ci impone riflessioni profonde - rimarca Rosa Mazzarello, presidente provinciale Cif - La sensibilizzazione dell'opinione pubblica, attraverso piccoli gesti concreti, è di aiuto alle donne stesse ed evidenzia l'esigenza di porre fine a meccanismi comportamentali lesivi della loro dignità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA