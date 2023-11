Uncem contro il Black Friday, 'comprate sotto casa'

Per il secondo anno Uncem, l'unione dei comuni e delle comunità montanem lancia una campagna contro il Black Friday, accusato di disertificare il commercio di territorio. Il claim della campagna è "Il #blackfriday è solo nei negozi del tuo territorio".

"Gli acquisti è molto meglio farli sotto casa - dice Uncem - solo sotto casa, e non sulle grandi piattaforme di logistica e mega siti web. Vanno salvati i negozi, che nei paesi sono sempre meno, più deboli, visto che oltre 200 Comuni in Italia non hanno più negozi e bar. E altri 500 sono a rischio desertificazione commerciale. Il Black Friday on line è distruttivo per l'economia delle città e dei paesi".

Uncem invita a diffondere l'appello e la campagna di marketing territoriale, ovunque, nei negozi e nei bar. "Quando Uncem lanciò, con le Camere di Commercio, la campagna 'Compra in valle, il tuo paese, la montagna vivrà', dieci anni fa - conclude Uncem - vi è stata una grande attenzione culturale, mediatica, che è cresciuta. Ripartiamo oggi nella settimana del #blackfriday.



