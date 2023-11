Torino, davanti al Conservatorio scritte contro la misoginia

"Con le tue gambe potremo monetizzare facilmente", "Questo non è un ruolo da femmina", "Chissà a chi l'ha data per arrivare fin qui". Sono alcune delle numerose scritte tracciate sull'asfalto in Piazza Bodoni davanti al Conservatorio, a Torino, per denunciare "i pregiudizi misogini" che investono le donne che fanno teatro. Non ci sono firme o sigle che accompagnano l'iniziativa. "Fai l'attrice perché sei mantenuta" e "Questa serie sì che è da uomini" sono altre frasi che si leggono.



