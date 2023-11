Timorasso di un'azienda di Barolo nella classifica Best Wines

Il 'Colli Tortonesi Timorasso Doc Derthona 2021' di Borgogno è il primo Derthona al mondo classificato in una best list top 100 di Wine Enthusiast, l'autorevole rivista statunitense che premia i migliori vini scelti tra più di 23mila etichette, non solo per gli alti punteggi ottenuti, ma per essersi distinti nell'aver "aperto gli occhi dei nostri recensori e stimolato la loro immaginazione", spiegano i redattori. Il 'Colli Tortonesi Timorasso DOC Derthona 2021' è arrivato 18esimo per il 2023, con 94 punti e hidden gem.

Un riconoscimento che premia il lavoro della cantina: Borgogno di Barolo (Cuneo) ha iniziato a produrre per la prima volta il Timorasso nel 2015, nel piccolo paesino di Monleale, in provincia di Alessandria. Si tratta di un vitigno quasi estinto sino a due decenni fa, che deve la sua esistenza moderna e la sua affermazione ormai internazionale al tortonese Walter Massa.





