Restructura, l'edilizia punta sul riuso e sulla rigenerazione

Anche l'edilizia punta sul riuso e sulla rigenerazione. E' uno dei temi al centro di Restructura, l'appuntamento espositivo e convegnistico organizzato da Gl events Italia al Padiglione 3 del Lingotto Fiere di Torino fino al 25 novembre. Protagoniste le imprese innovative e capaci di anticipare gli standard richiesti dalla direttiva europea. Il sipario si è aperto ponendo l'accento su progetti realizzati nel nostro Paese nei cardini delle norme esistenti, con esempi che testimoniano anche l'uso intelligente del bonus edilizi, come la riqualificazione energetica del complesso residenziale di Aler Milano con il Superbonus 110%. Esemplare anche il caso del Giardino delle Gemme (Fidenza, Parma), primo complesso residenziale al mondo certificato Active House Pro. Al centro del salone: soluzioni che concorrono a un edificio che risparmia, ma che è anche sicuro, salubre, passivo, intelligente, a partire dal retrofit del patrimonio costruito.

"Restructura 2023 si focalizza sul core business che è nel suo nome: la ristrutturazione, la riqualificazione, il riuso - spiega Gàbor Ganczer, amministratore delegato di Gl events Italia - perché anche l'edilizia è una refactory, non lontana da quella delle auto rigenerate che si inaugura oggi a Mirafiori.

Riqualificazione è infatti una parola chiave dello sviluppo sostenibile, così l'edilizia punta a costruire meno, ma meglio, a pensare allo smaltimento e al riciclo già in fase di progettazione, a rigenerare edifici secondo standard qualitativi in linea con l'accordo di Parigi 2050".

Tra gli appuntamenti di Restructura il convegno di sabato 26 novembre Economia Circolare in edilizia per una sostenibilità ambientale, dove Etra-Eu (European Tyre Recycling Association) e il Politecnico di Torino racconteranno le esperienze, nell'ambito del progetto Replan City Life, sull'utilizzo degli pneumatici riciclati nel comparto delle costruzioni.



