Moody's promuove Regione Piemonte, da Ba2 a Ba1

Moody's ha alzato il livello del rating della Regione Piemonte, da Ba2 a Ba1, confermando l'outlook stabile. "Siamo l'unica regione italiana che vede crescere il punteggio del proprio rating, ovvero l'indice di solidità e affidabilità economica del proprio bilancio", commenta il presidente Alberto Cirio.

"Viene premiato - prosegue il governatore - l'efficace lavoro fatto per ridurre il debito e il disavanzo ereditato dal passato, che oggi viene riconosciuto in modo importante da una delle principali agenzie di rating internazionali. Abbiamo lavorato riducendo il debito di 2,3 miliardi di euro come certificato anche dalla Corte dei Conti. Una regione stabile è una regione credibile ed è più forte nel conquistare e ottenere la fiducia delle imprese e di chi vuole investire in Piemonte creando sviluppo, crescita e posti di lavoro", aggiunge il governatore.

Moody's motiva la promozione a fronte del "continuo miglioramento dei parametri fiscali, come evidenziato dai saldi operativi lordi positivi (5,8% dei ricavi operativi a partire dal 2022) e livelli di debito diretto moderati e in calo (68% dei ricavi operativi a partire dal 2022)", si legge nel documento nel quale si riconosce anche il miglioramento della liquidità e il proseguimento del percorso di riduzione del debito.



