Lo Russo, solidarietà ai lavoratori della Lear

"Voglio dare qui la mia solidarietà ai lavoratori della Lear che stanno vivendo una situazione difficile". Lo ha detto il sindaco di Torino Stefano Lo Russo nel suo intervento all'inaugurazione della mostra Drive different al Mauto. Il sindaco auspica, inoltre, un intervento pubblico per risolvere positivamente la crisi e salvaguardare l'occupazione.

La Lear nell'incontro di ieri al ministero delle imprese e del Made in Italy ha ventilato l'ipotesi di una chiusura definitiva dello stabilimento di Grugliasco dove si producono sedili per le Maserati.



