Inalpi, nel cda entra il manager Francesco Pugliese

Francesco Pugliese entra nel cda di Inalpi, azienda lattiero casearia di Moretta (Cuneo) con un fatturato di 275 milioni di euro, come consigliere d'amministrazione indipendente.

Nella sua carriera da manager nel settore alimentare, Pugliese è stato direttore generale Europa del gruppo Barilla, direttore generale e amministratore delegato di Yomo; dal 2004 è stato in Conad di cui - fino al giugno scorso - è stato amministratore delegato. Nel 2019 è stato nominato Cavaliere del lavoro dal Presidente della Repubblica.

"Inalpi sta facendo un percorso estremamente virtuoso ed è un punto di riferimento del territorio - commenta Pugliese - sono convinto che insieme faremo un cammino importante, che sarà anche ricco di sfide, e che avrà come obiettivo la crescita del gruppo".

In dieci anni Inalpi è passata da un fatturato di 111 milioni di euro a 275 milioni, "uno sviluppo - dice il presidente Ambrogio Invernizzi - che ci soddisfa ma che vogliamo proseguire attraverso un nuovo piano strategico, dal primo trimestre 2024.

Oggi abbiamo gettato una prima base con l'ingresso di Pugliese nel cda. Con lui potremo aprire a nuovi orizzonti",



