Giulia: Torino, bimbi in corteo per dire 'no' a violenza genere

Bambini in marcia per dire "no" alla violenza di genere. E' quanto si è visto oggi a Torino, dove si è svolta una 'camminata' nel centro storico.

L'iniziativa è stata promossa dal Centro studi e trattamento dell'agire violento, associazione che da anni collabora con la Divisione di polizia anticrimine della Questura. I piccoli dimostranti, accompagnati da una nutrita squadra di adulti, sono partiti dai giardini Grosa, davanti al Palazzo di giustizia, e sotto la discreta ma stretta sorveglianza delle forze dell'ordine sono arrivati in piazza Bodoni dove, dopo un momento musicale, hanno tracciato su dei cartelloni le parole chiave nelle relazioni: amore, rispetto, gentilezza.

Erano presenti, con le loro felpe rosse, anche i componenti del gruppo sportivo della Polizia di Stato.



