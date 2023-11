Drive Different, al Mauto 50 anni di storia e sfide per l'auto

Un racconto multimediale che parte dalla crisi petrolifera degli anni Settanta, ripercorre decenni di politiche sulla mobilità, di ricerca tecnologica sui motori, di progettazione delle aree urbane, di innovazione nel trasporto pubblico e di scoperte futuristiche e, attraverso scatti, filmati, modelli, installazioni analizza le sfide della mobilità futura, legate all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. C'è tutto questo nella mostra "Drive different. Dall'Austerity alla mobilità del futuro" - al Museo Nazionale dell'Automobile dal 24 novembre al 7 aprile 2024 - ideata e curata da Giosuè Boetto Cohen, realizzata con Stellantis e Aci, con il supporto di Eni, Politecnico di Torino, Senseable City Lab (Mit) e Quattroruote.

Il punto di partenza è il 23 novembre del 1973 - data in cui il governo Rumor vara misure restrittive e divieti per contenere i consumi di energia. Il percorso prosegue con fotografie dell'epoca, pagine dei giornali e servizi televisivi che testimoniano la reazione degli italiani ai provvedimenti sull'Austerity. Poi le soluzioni tecnologiche, le invenzioni sperimentali e le politiche sulla mobilità fino agli obiettivi sulla sostenibilità dei giorni nostri. "Ripercorrere la storia dell'auto negli ultimi cinquant'anni è affascinante e questa mostra la racconta bene, a partire dai veicoli iconici che hanno fatto la storia della nostra industria e che ci spingono verso il futuro. Stellantis è al centro di questo percorso con l'ambizione di innovare nei suoi prodotti e servizi la mobilità di domani" ha detto il presidente di Stellanti John Elkann. "Nel nostro ruolo di primo produttore di veicoli al mondo, con forti radici italiane, e di fornitore di soluzioni di mobilità innovative, siamo orgogliosi di partecipare a questa mostra. E lo facciamo giocando un ruolo chiave, con molti prodotti e tecnologie esposti nelle sale che illustrano il contributo di Stellantis nel fornire mobilità a tutti", ha aggiunto l'ad Carlos Tavares.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA