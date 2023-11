Covid, in Piemonte vaccinazione disponibile per tutti da oggi

Da oggi in Piemonte la vaccinazione anti- Covid diventa disponibile per tutti coloro che intendono aderire alla campagna promossa dal ministero della Salute. Le novità sono indicate sul sito "ilPiemontetivaccina.it". Lo rende noto la Regione che, nell'ambito delle strategie per il contenimento del Covid, ha chiesto e ottenuto dal ministero di poter disporre di 150mila dosi aggiuntive oltre alle 390mila previste all'inizio della campagna. Ora è quindi possibile procedere con l'estensione della vaccinazione a tutta la popolazione che è interessata.

"Questa campagna vaccinale - dichiarano il presidente Alberto Cirio e l'assessore alla Sanità, Luigi Icardi - è iniziata come è giusto che fosse con la priorità per i pazienti fragili e per le persone anziane. La Regione ha poi chiesto e ottenuto dal ministero nuove dosi che ora consentono di ampliare la platea a tutti coloro che vorranno vaccinarsi. Il Piemonte conferma quindi l'impegno di questi anni nelle campagne vaccinali e nel contenimento del virus del Covid come dimostrano i primati raggiunti dalla nostra regione per le 3-4-5 dosi per i quali ringraziamo il nostro sistema sanitario, i medici di medicina generale e le farmacie che costituiscono con la Regione la rete che ha consentito e consente di raggiungere importanti risultati nella campagna vaccinale".

Tutti i cittadini che intendono vaccinarsi possono manifestare la propria adesione sul sito (selezionando la voce "Vaccinazione anti Covid-19"), oppure rivolgersi ai medici di medicina generale e ai pediatri (se vaccinatori), oltre che alle farmacie presenti sul territorio (l'elenco aggiornato è disponibile sul sito).



