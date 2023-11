Alessandria,morta Cristina Antoni giornalista e donna di cultura

A 57 anni è morta, sconfitta da una malattia, Cristina Antoni, responsabile dell'ufficio stampa della Provincia di Alessandria, già presidente dell'Azienda Speciale Costruire Insieme, organizzatrice di eventi culturali e di moda. Sposata con l'avvocato Massimo Bianchi - ex presidente della Provincia - aveva due figlie. In occasione delle Comunali 2022, Antoni si era candidata nella lista della Lega a sostegno del sindaco uscente Gianfranco Cuttica di Revigliasco.

"Una notizia così ti lascia letteralmente senza parole.

Cristina - scrive in una nota l'on. alessandrino Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera - era l'immagine della vita, della voglia di fare. Dobbiamo ricordarne l'impegno sociale e di organizzatrice culturale, sempre al servizio della nostra città, prima, durante e dopo la sua presidenza di Costruire Insieme".





