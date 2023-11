Alessandria, al via i lavori della Rete idrica intelligente

Sono stati avviati in provincia di Alessandria i lavori della 'Rete idrica intelligente', intervento integrato per la riduzione delle perdite in venti comuni, finanziato dal Pnrr per 15 milioni.

Prevista la sostituzione dei contatori tradizionali con circa 40 mila smart, anche nelle utenze domestiche e commerciali. Il progetto è stato candidato da Egato6 ed è realizzato da Amag.

L'attività è in corso a Rivarone, Visone e Ricaldone; si proseguirà nelle prossime settimane ad Acqui Terme. Il traguardo fissato dal Pnrr prevede la digitalizzazione di 25mila chilometri di reti idriche in Italia - di cui 1.111 nell'Alessandrino e nell'Acquese - e la conseguente riduzione dei livelli di perdita del 35% entro il 31 marzo 2026.

"Questo progetto - commenta Claudio Perissinotto, presidente gruppo Amag - consente al nostro territorio di essere al centro della sfida del cambiamento in atto in Italia e in Europa". La rete sarà distrettualizzata e sarà utilizzato un software di telecontrollo. Si stima una riduzione delle emissioni di CO2 di 313 tonnellate equivalenti all'anno, grazie al recupero di notevoli quantità d'acqua (2.374.589 metricubi/anno) e, quindi, a un minor consumo di energia elettrica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA