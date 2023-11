A Torino un'anziana chiama la polizia perché si sente sola

Aveva voglia di parlare con qualcuno, per raccontare di lei e dei suoi problemi. Così ha chiamato la polizia e due agenti sono diventati subito i suoi migliori amici. La protagonista di questa storia è un'anziana di 90 anni, residente a Torino, nel quartiere Parella.

La donna ha composto il numero unico di emergenza, non per denunciare di essere vittima di qualche reato, ma perché aveva bisogno di un po' di conforto. Una volante, con a bordo i poliziotti Ivan e Alessandro, si è recata subito nel suo alloggio, dove l'anziana li ha accolti con un figlio affetto da alcune disabilità. Nessun altro familiare: solo loro due, assistiti dal Comune. Così l'anziana ha parlato con i suoi nuovi amici, entusiasta dell'incontro. Li ha abbracciati e baciati e per in quell'arco di tempo si è sentita meno sola. Ivan e Alessandro hanno scattato dei selfie, poi sono andati via promettendo che sarebbero tornati portarle le foto stampate e per farle ancora un po' di compagnia.



