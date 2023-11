A Torino la 'Prima Monna Lisa' fino al 26 maggio

È forse l'opera che è stata sottoposta a più test ed esami scientifici di qualunque altra, 35 anni di studi che hanno portato a dichiarare la sua autenticità e attribuzione a Leonardo Da Vinci. È la Prima Monna Lisa, il dipinto della donna fiorentina Lisa del Giocondo da giovane, che si pensa realizzato una decina di anni prima di quello esposto al Louvre, arrivata oggi a Torino dove sarà esposta, dal 24 novembre al 26 maggio, alla Promotrice delle Belle Arti.

Curata dalla Mona Lisa Foundation, la mostra ha come charity partner la Fondazione Santo Versace, alla quale verrà devoluto parte dell'incasso per il progetto 'Cittadella dei Ragazzi', centro socio sanitario che accoglie minori con gravi disagi psico-sociali. Il percorso espositivo, multimediale e interattivo, che affianca il dipinto, racconta gli affascinanti misteri e le scoperte che lo circondano.

"Vogliamo proporre quest'opera - dice Giovanni Prelle Forneris, presidente della Società Promotrice delle Belle Arti - come stimolo alla curiosità verso l'arte e la cultura, approfondimento culturale e divulgazione". Una mostra, aggiunge Joel Feldman, segretario generale della Mona Lisa Foundation, "che offre l'opportunità di presentare anche gli enormi passi avanti fatti negli ultimi per consolidare l'attribuzione del dipinto a Leonardo, rendendola fuori discussione".



