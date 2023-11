Violenza donne: a Tortona 'Una stanza tutta per noi'

E' dedicata all'accoglienza delle vittime di violenza 'Una stanza tutta per noi', che sarà inaugurata nella sede della Compagnia Carabinieri di Tortona (Alessandria) venerdì 24 novembre. Annunciata la partecipazione di Virna Toppi, prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano.

Il progetto, nato da un protocollo d'intesa tra Arma e Soroptimist, ha partners come Fondazione Cr Tortona, Croce Rossa e ditta Sec (informatica e comunicazione).

"L'obiettivo dell'iniziativa - spiega il capitano Domenico Lavigna, comandante della Compagnia - è evitare, il più possibile, una doppia vittimizzazione delle persone fragili che accedono in caserma, creando così un clima più accogliente e disteso".

Sempre venerdì, ma al Teatro Civico, incontro sul tema 'La violenza di genere... aspetti legislativi, sociali e operativi di tutela e supporto alle vittime'. Tra i relatori Enrico Cieri, procuratore capo di Alessandria; Davide Fratta, sostituto procuratore del Tribunale per i Minorenni di Torino; il colonnello Massimiliano Rocco, comandante Provinciale Carabinieri. Saranno presenti dirigenti scolastici e una rappresentanza studentesca degli istituti cittadini.



