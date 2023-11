Venerdì sciopero Cgil e Uil al Nord, a Torino ci sarà Landini

Cgil e Uil tornano in piazza venerdì 24 novembre nelle regioni del Nord per cambiare la proposta di legge di bilancio e le politiche economiche e sociali messe in campo dal governo. A Torino ci sarà una delle cinque manifestazioni del Piemonte con un corteo da Porta Susa a piazza Castello, dove chiuderà il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Prima parleranno Ivana Veronese , segretaria confederale della Uil e i delegati di otto settori.

Le altre manifestazioni saranno ad Asti, Cuneo, Novara e Novi Ligure dove c'è lo stabilimento piemontese ex Ilva. I lavoratori di Verbania, Biella e Vercelli parteciperanno all'iniziativa di Novara. In tutti i cortei ci sarà uno striscione contro la violenza sulle donne. La giornata di protesta arriva dopo quella del 17 novembre che ha interessato i trasporti, pubblico impiego, la sanità, la scuola e le poste. Proseguirà il 27 novembre in Sardegna, l'1 dicembre al Sud. Il segretario generale della Uilm Rocco Palombella chiuderà la manifestazione a Novi Ligure.

Cgil e Uil - hanno spiegato i segretari generali piemontesi Giorgio Airaudo e Gianni Cortese - chiedono che il governo e le Istituzioni territoriali assumano provvedimenti, a partire da quelli in materia di lavoro (salari, contratti, precarietà), politiche industriali, sicurezza sul lavoro, fisco, previdenza e rivalutazione delle pensioni, istruzione e sanità, necessari a ridurre le diseguaglianze e a rilanciare la crescita. "Ci stiamo attrezzando per una mobilitazione che duri nel tempo. Finora le risposte del governo non ci hanno convinto, sta programmando la riduzione di salario di tutti i dipendenti di cui è datore di lavoro", ha detto Airaudo. "Sarà una mobilitazione lunga. Siamo molto preoccupati per le non scelte strategiche sull'industria nel Paese. La situazione è grave anche nella sanità e nella scuola. La manifestazione si tiene alla vigilia della Giornata contro la violenza sulle donne: leggeremo in tutte le piazze un documento in cui si chiede la governo di mettere in atto interventi concreti" ha sottolineato Cortese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA