Te Connectivity, presidio a Collegno dopo annuncio chiusura

I lavoratori della Te Connectivity manifestano davanti allo stabilimento di Collegno (Torino).

L'azienda, che opera nel settore degli elettrodomestici, ha annunciato la chiusura del sito con 220 licenziamenti su 300 dipendenti. Le produzioni saranno spostate in Usa e in Cina.

Fim e Fiom torinesi hanno proclamato otto ore di sciopero con presidio davanti allo stabilimento per tutti i turni. E' in corso un'assemblea sindacale davanti ai cancelli. "E' una decisione inaccettabile e incoerente con quanto finora condiviso ai tavoli sindacali ovvero il mantenimento della produzione, dell'occupazione e degli investimenti" affermano i sindacati che chiederanno l'apertura di tavoli istituzionali..

L'azienda continuerà a essere presente in Italia con le sedi di San Salvo (Chieti), Assago (Milano) e Frascati (Roma) e con un sito ridimensionato a Collegno.



