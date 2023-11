Sparò a due spacciatori 'per fare giustizia', arrestato 56/enne

E' un 56enne italiano l'autore del duplice tentato omicidio di 2 cittadini africani avvenuto il 10 aprile scorso a Tortona (Alessandria). Lucio Gentiletti, ex calzolaio e tuttofare, arrivato da Roma in provincia poco prima dei fatti, è stato arrestato dai carabinieri e si trova in carcere. Lo ha fatto per un "senso di giustizia" di fronte al dilagare della criminalità, ritenendo i 2 stranieri responsabili dello spaccio di droga sul territorio, anche a minori.

L'uomo, il 10 aprile scorso, presentandosi nella casa dove si trovavano i due cittadini extracomunitari, un ghanese di 31 anni e un guineano di 21, come appartenente alle forze dell'ordine li aveva poi aggrediti e colpiti a sangue freddo prima con pistola e fucile a canne mozze. Le indagini dei carabinieri, partite subito dopo i fatti, grazie ad attività tecniche e testimonianze, hanno portato all'individuazione del 56enne, con il quale una delle vittime aveva comuni amicizie. Nella sua abitazione, con unità cinofile, sono stati rinvenuti un fucile a canne mozze con matricola abrasa, una pistola calibro 7,65 non censita e 2 coltelli di tipo militare, compatibili con le armi usate per il duplice tentato omicidio. C'è anche una paletta di segnalazione della Polizia di Stato, con matricola abrasa, e un apprezzabile quantitativo di munizioni.

Arrestato per l'illecita detenzione di armi da fuoco clandestine e alterate, durante l'interrogatorio di garanzia davanti al Gip, Gentiletti ha confessato. Le indagini hanno anche portato al ritrovamento dell'hashish nell'appartamento delle vittime, è alla denuncia di spaccio di uno delle due vittime di Gentiletti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA