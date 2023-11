Smog: nuova inchiesta pm Torino, faro su Regione

Un secondo fascicolo di indagine sullo smog a Torino è stato aperto dalla procura. Gli accertamenti riguardano il periodo 2020-2023. Il primo procedimento era sfociato, lo scorso ottobre, nella richiesta di aprire un processo in tribunale a carico dell'ex presidente della Regione Sergio Chiamparino, degli ex sindaci Chiara Appendino e Piero Fassino e di altri amministratori per il reato di inquinamento ambientale in forma colposa. Il nuovo filone riguarda, per il momento, il governatore Alberto Cirio e l'assessore regionale all'ambiente, Matteo Marnati, i cui nomi erano stati stralciati dal fascicolo precedente.

La procura ha incaricato l'Arpa (agenzia regionale per la protezione ambientale) di ricostruire, attraverso i dati raccolti giorno per giorno nel corso degli anni, l'andamento della qualità dell'aria in città nel periodo preso in esame.





