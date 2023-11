Sindacati, 'nubi nere sul futuro della Lear'

Il futuro della Lear è sempre più preoccupante. Lo affermano i sindacati dopo l'incontro al Ministero delle imprese e del Made in Italy in cui l'azienda ha confermato le gravi difficoltà in cui si trova e ha ipotizzato un forte ridimensionamento della produzione a Grugliasco, dove lavorano 400 persone. "Per la prima volta la Lear ha ipotizzato una dismissione parziale o totale dello stabilimento, ma ha dato la sua disponibilità a salvaguardare il sito" hanno spiegato Fim, Fiom e Uilm ai lavoratori, arrivati a Roma in bus da Torino e in attesa davanti al ministero.

"Abbiamo dato disponibilità a un confronto a 360 gradi che dovrà partire da impegni reali su eventuali produzioni da spostare a Grugliasco da altri stabilimenti del gruppo, eventuali commesse future da Stellantis, nuovi ammortizzatori sociali" hanno detto i sindacati. L'azienda ha spiegato che è saltata l'ipotesi di una diversificazione della produzione a Grugliasco, mentre si stanno valutando commesse da parte di altri gruppi. Il 5 dicembre Fim, Fiom e UIlm incontreranno l'azienda a Torino, l'11 gennaio è in agenda un nuovo appuntamento al Mimit.

Domani ci sarà un'assemblea sindacale davanti allo stabilimento per valutare come continuare la mobilitazione.

La Lear fino a oggi ha prodotto sedili per la Maserati con un'unica commessa da Stellantis.



