Presepi sull'acqua a Crodo, dal 2 dicembre

Dal 2 dicembre al 7 gennaio 2024 torna a Crodo e nelle sue frazioni, nel Verbano Cusio Ossola la 9/a edizione Presepi sull'acqua, un percorso open air tra fontane, rii e antichi lavatoi della Valle Antigorio.

Una manifestazione unica, fortemente legata alle radici del Natale, con 66 presepi realizzati da una valorosa squadra di volontari, centinaia di donne e uomini all'opera da settimane per realizzare composizioni artistiche che rappresentino al meglio la Natività, tra tradizione e sperimentazione, con linguaggi creativi ricchi di suggestione.

Tutti i presepi avranno come denominatore comune l'acqua, elemento centrale del territorio alpino, tanto per l'industria idroelettrica, quanto per quella delle bevande, basta citare il celebre analcolico 'biondo' che porta il nome di Crodo nel mondo. Rruscelli, fontane e antichi lavatoi diventano così cornice naturale in grado di valorizzare i presepi del paese della Valle Antigorio e delle sue piccole frazioni.

Un evento, Presepi sull'acqua, cresciuto negli anni in grado di richiamare decine di migliaia di visitatori provenienti da ogni angolo d'Italia.



