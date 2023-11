Miss Italia al Museo del Cinema, 'amo le meraviglie di Torino'

La neo eletta Miss Italia, Francesca Bergesio, ha visitato oggi il Museo del Cinema di Torino, accompagnata dal presidente Enzo Ghigo e dal direttore Domenico De Gaetano. Per la diciannovenne di Cervere (Cuneo), ma residente a Torino durante gli anni del liceo, si tratta della prima visita a un'istituzione museale torinese dopo la sua elezione avvenuta a Salsomaggiore lo scorso 11 novembre.

Oltre alla collezione del Museo Miss Italia ha potuto ammirare la mostra "I mondi di Tim Burton" in corso alla Mole fino al prossimo aprile.

"Sono orgoglioso che quest'anno Miss Italia sia piemontese - sottolinea Enzo Ghigo - e sono felice che abbia scelto proprio il Museo del Cinema per una delle prime sue uscite pubbliche. La aspettiamo con piacere".

"Sono molto contenta di essere riuscita a ritagliarmi un momento per visitare questo Museo così straordinario e la mostra dedicata a Tim Burton di cui sono fan accanita. 'Edward mani di forbice' - ha dichiarato Francesca Bergesio - è il mio film preferito per non parlare della serie 'Mercoledì'. In questo periodo gli impegni non mancano, ma amo questa città e le sue meraviglie come il Museo del Cinema e la Mole con il suo ascensore panoramico.



