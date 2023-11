Juve: McKennie 'sto bene, ho voglia di riscatto'

"Dobbiamo essere preparati e sacrificare tutto per vincere le partite, daremo sempre il massimo per fare sempre risultato": così Weston McKennie, centrocampista della Juventus, ai microfoni di Sky.

Lo statunitense è rientrato in anticipo e acciaccato dagli impegni con la sua Nazionale: "È vero che ho avuto qualche problema, ma sto bene - rassicura il bianconero - e nelle ultime quattro partite, dalla sfida contro il Toro, ho avuto fastidi come altri giocatori: siamo pronti a dare il meglio".

Il classe 1998 è alla sua seconda avventura alla Juve: "Quando sono andato al Leeds, ho percepito di aver deluso diverse persone - aggiunge McKennie - ma quando sono tornato era come se fosse la prima volta: ho grande voglia di riscatto e di fare vedere che merito di stare in un certo posto".



