Il Galfer terzo tra licei scientifici, primo l'Edoardo Agnelli

Le graduatorie di Eduscopio sulle scuole superiori dei diversi indirizzi vedono, come ogni anno, qualche novità, insieme a numerose conferme. A guidare la classifica dei licei classici della città di Torino torna il Cavour che supera lo storico D'Azeglio, anche se i punteggi fra i quattro principali licei sono molto ravvicinati. Dopo tanti anni, non è più in cima ai licei scientifici subalpini il Galileo Ferraris, con l'istituto salesiano Edoardo Agnelli che sale al vertice. L'Altiero Spinelli si conferma primo fra i licei linguistici, come il Vittorini di Grugliasco (Torino) fra i tecnici economici. Quest'ultimo sale in testa anche fra i tecnici tecnologici.

Si conferma l'eccellenza di molte scuole della cintura torinese e della provincia, che nulla hanno da invidiare ai più blasonati istituti del centro città. Il Baldessano-Roccati continua dopo molti anni a essere il primo classico di tutta la provincia, seguito dal Porporato di Pinerolo. Mentre il Martinetti di Caluso, il Rosa di Bussoleno e il Gramsci di Ivrea, guidano la graduatoria rispettivamente dei licei scientifici delle scienze applicate, dei licei delle scienze umane e dei licei economico-sociali.

L'edizione 2023 di Eduscopio.it della Fondazione Agnelli (www.eduscopio.it ), da oggi on line, presenta dati aggiornati sulle scuole secondarie di secondo grado, che consentono di capire quali preparano meglio agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma, città per città, indirizzo di studio per indirizzo di studio. Il portale - nato nel 2014 e gratuito - si propone di aiutare gli studenti e le loro famiglie nella scelta del percorso di studi.



