Giulia: manifesti a Torino, 'violenza di genere è di Stato'

"Violenza di genere è anche violenza di Stato". E' quanto si legge nei manifesti che stamani, a Torino, sono stati affissi davanti ai cancelli del Palazzo di giustizia. Il contenuto è una critica alle modalità con cui si svolgono le indagini e i processi innescati dalle denunce di donne che hanno subito crimini sessuali. Vi è anche l'annuncio di una dimostrazione di protesta: "scendiamo in piazza il 25 novembre".

Nel testo, costruito come una sorta di gioco dell'oca per simboleggiare il 'labirinto della giustizia', si afferma che la vittima del reato viene "infantilizzata, colpevolizzata, non creduta, giudicata", o "travolta da mille domande" quali "avevi bevuto?". "Lui - si legge ancora con riferimento ai processi - può sempre prendere parola durante l'udienza, tu no".

I manifesti non contengono firme o sigle. Le espressioni adoperate ricordano quelle di comitati vicini ai movimenti di area antagonista che già in passato avevano manifestato davanti al Palazzo di giustizia.



