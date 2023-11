Giulia: Alessandria fa 'rumore' con attiviste di Non Una Di Meno

Tanto rumore per Giulia Cecchettin, la 22enne veneta uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta. Il collettivo Non Una Di Meno di Alessandria è sceso in piazza e ha attraversato il centro cittadino "con tutta la nostra rabbia, con tutto il nostro amore" per l'ennesima vittima di femminicidio. In strada un migliaio di persone, secondo gli organizzatori.

"Sabato parteciperemo alla manifestazione nazionale di Roma ma - spiega la portavoce Anita Giudice - non ci basta. Abbiamo bisogno che il nostro grido di rabbia e dolore si levi anche per le vie di Alessandria, stringendoci con chi quotidianamente cerca di porre un argine alla violenza patriarcale che ci uccide come mosche. Giulia l'ha ammazzata 'un bravo ragazzo', un amante abbandonato, un uomo geloso, il prodotto di una società che ci vuole remissive, silenziose, adeguate e sottomesse. E' questa società che è nostro compito rovesciare e scardinare, per Giulia e per tutte le altre". Per le attiviste di Non Una Di Meno si devono cambiare le cose, "partendo dai più giovani. Bisogna far sì che venga fatto subito".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA