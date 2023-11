Gallerie di Porte, la riapertura slitta di una settimana

Slitta di una settimana - informa la Città metropolitana di Torino "ma è assicurata per venerdì 8 dicembre" la riapertura delle gallerie Craviale e Turina sulla variante all'abitato di Porte sulla strada provinciale 23 del Sestriere.

Le gallerie sono chiuse da lunedì 18 settembre per consentire l'esecuzione della seconda fase dei lavori di messa in sicurezza strutturali e impiantistici.

Lo slittamento della riapertura "è dovuto alla necessità di consentire l'esecuzione delle prove di collaudo necessarie al rilascio della dichiarazione di agibilità, così come avvenuto in occasione della precedente periodo di chiusura".



