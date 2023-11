Firmato protocollo intesa Afp e sito Unesco

È stato firmato ad Agliano Terme (Asti) il protocollo d'intesa tra la Scuola Alberghiera Afp Colline Astigiane di Agliano Terme e Asti e l'Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, che si occupa di gestire il sito Unesco riconosciuto Patrimonio dell'Umanità nel 2014.

L'accordo ha l'obiettivo di stabilire una collaborazione tra le parti su attività didattica dedicata alla conoscenza e valorizzazione dei territori Patrimonio dell'Umanità.

"È la prima convenzione che viene firmata tra una scuola alberghiera di formazione professionale e il nostro Ente - dice Giovanna Quaglia, presidente dell'Associazione -. Collaborare con un'istituzione scolastica ha quindi l'obiettivo di sviluppare programmi e iniziative culturali ed educative che mettano in luce gli elementi che rendono il nostro territorio così speciale e sempre più preparato ad accogliere un turismo lento e consapevole".

"La nostra idea è di formare studenti partendo anche dal territorio in cui vivono - commenta Annalisa Conti, presidente della scuola alberghiera -. Il prossimo anno si festeggeranno i 10 anni dal riconoscimento Unesco ai Paesaggi vitivinicoli Langhe-Roero e Monferrato: vogliamo coinvolgere i nostri studenti in prima persona negli eventi delle celebrazioni e farne dei testimonial delle loro belle colline".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA