Cirio, campioni dell'aerospazio, un miliardo in più di fatturato

"Il Piemonte è campione dell'aerospazio e questo è ormai riconosciuto a livello internazionale. Negli ultimi due anni sono quasi raddoppiati gli occupati da 20mila a 35mila, il fatturato è cresciuto di un miliardo passando da 7 a 8 miliardi di euro Le aziende sono 450, rispetto a due anni fa 100 in più e di queste150 hanno un business esclusivo nel settore, molte si sono riconvertite dall'automotive all'aerospazio".. Lo ha sottolineato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, durante la presentazione degli Aerospace & Defense Meetings, l'unica business convention internazionale per l'industria aerospaziale in Italia.

"Alle aziende conviene venire a questo evento per proporre i loro prodotti, ma anche perché si ha una vetrina mondiale dell'eccellenza di un settore sempre più strategico per lo spazio ma anche per la Difesa. Sempre di più le istituzioni investiranno nella Difesa" ha detto Cirio..



Riproduzione riservata © Copyright ANSA