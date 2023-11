Oltre 500 donne in corteo a Torino per Giulia Cecchetin

Un corteo di oltre cinquecento persone, organizzato dal movimento femminista 'Non una di meno' è partito dal campus universitario Einaudi di Torino. La manifestazione, che, come spiegano le organizzatrici sarà "comunicativa", è aperta da uno striscione con scritto 'Difenditi, infuria, manifesta: ci vogliamo vive'.

"Siamo scese in piazza con dolore e rabbia dopo la notizia dell'assassinio di Giulia - spiegano da Non una di meno - è la 105/a donna ammazzata da un uomo quest'anno. Non accettiamo i minuti di silenzio su quanto accaduto perché ancora una volta vogliamo lanciare in nostro grido altissimo e feroce, per Giulia e per tutte le sorelle che non ho più una voce". "Mai più vittime", è uno degli slogan.

Nel pomeriggio al campus le femministe si sono riunite in un'assemblea per preparare le iniziative per il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne e le violenze di genere. All'ordine del giorno una manifestazione per sabato a Torino e la partecipazione al corteo di Roma e all'assemblea nazionale del 26 novembre. Il corteo attraverserà le vie del centro, per arrivare in piazza Castello.





