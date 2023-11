Nice Festival, danza e teatro contro il disagio e per includere

Dodici titoli di compagnie nazionali e internazionali che spaziano dal circo contemporaneo al teatro fino alla danza e alla musica dal vivo, per un totale di 19 repliche, di cui una dedicata alle scuole di Grugliasco.

Torna il Nice Festival Torino-Identità e differenza dal 1 al 31 dicembre fra Torino, Grugliasco e Moncalieri, con il contributo del bando circoscrizioni che spettacolo dal vivo! e il sostegno di ministero della Cultura e Città di Torino. Con un focus speciale dedicato all'inclusione e alla lotta del disagio sociale.

Oltre agli spettacoli, sono in programma workshop aperti a bambini, ragazzi e anziani e tre laboratori per i detenuti dell'Istituto Penitenziario Minorile Ferrante Aporti. Nice Festival Torino-Identità e differenza nasce dalla collaborazione tra Fondazione Cirko Vertigo, l'associazione L'Albero del Macramè, attiva nella promozione sociale nel monregalese, e Spazio T di Alghero. "La collaborazione con L'Albero del Macramè e Spazio T consolida una rete che si espande sul territorio e che va oltre i confini piemontesi arrivando fino alla Sardegna - spiega Paolo Stratta, direttore di Fondazione Cirko Vertigo -.

Il nostro obiettivo è quello di far conoscere a nuovi pubblici il circo contemporaneo di qualità, puntando sulle nuove generazioni. Per questa ragione abbiamo fatto dell'inclusione il cardine del Festival, programmando non solo spettacoli delle migliori compagnie di circo contemporaneo, riconosciute a livello internazionale, ma anche laboratori gratuiti per tutte le fasce d'età, dai 6 ai 100 anni. Compresi una ventina i workshop rivolti alle scuole del territorio, agli over 65 nell'ambito del programma La cultura dietro l'angolo' di Compagnia di San Paolo, e ai detenuti del Ferrante Aporti.





