Marc Chagall. Gli stati dell'anima, a Palazzo Barolo a Torino

Arriva a Torino la mostra 'Marc Chagall. Gli stati dell'anima': oltre 70 opere saranno esposte dal 25 novembre al 25 febbraio 2024 a Palazzo Barolo. Una produzione Next Exhibition, in collaborazione con l'associazione culturale Dreams, con il patrocinio di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Città di Torino e con il patrocinio speciale della Città di Biella.

Marc Chagall (Lëzna, 1887 - Saint-Paul-de-Vence, 1985), è uno dei pittori più amati di sempre, di origine bielorussa e naturalizzato francese. Uno stile artistico unico - immaginifico, sognante, colorato - per un artista che non ha mai permesso al suo stile di essere classificato, sfuggendo a ogni facile etichetta e influenzando generazioni di artisti, da pittori a poeti, sconfinando nella danza e nella scenografia.

Un'esposizione dove colore, sentimenti, ottimismo e allegria sono protagonisti: opere da "Maternité Suite", da "I sette peccati capitali", da "Le Favole di La Fontaine", da "Le Lettere invernali" e, ancor di maggiore pregio, da "Daphnis e Chloe", "La storia di Exodus" e da "Celui qui les sans les sans rien dire". Per arrivare a una serie di meravigliose litografie dai colori vibranti e dagli scenari onirici, intrisi da una fortissima vena poetica, tipici di Chagall. Punta di diamante della collezione l'opera "Il Tamburino", grafica iconica della mostra, prestito del Museo del Territorio Biellese, in collaborazione con il Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologica Belle Arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano- Cusio-Ossola e Vercelli.



