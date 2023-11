Deposito rifiuti nelle Langhe, comitato del no protesta a Cuneo

Sono arrivati con due pullman per dire no al progetto di realizzazione di un deposito per i rifiuti pericolosi a Clavesana (Cuneo). Circa un centinaio di manifestanti animano la protesta davanti al palazzo della Provincia di Cuneo, dove è in corso la conferenza dei servizi che dovrà esprimersi sulla proposta presentata dalla Cement srl.

L'azienda ha intrapreso l'iter autorizzativo per la costruzione, lungo la Fondovalle Tanaro, di un impianto con capacità massima di circa 200 mila tonnellate all'anno. Tra le oltre cento categorie di rifiuti che si prevede di stoccare ci sono sostanze pericolose. Questo uno dei motivi principali alla base della protesta, insieme al traffico di mezzi pesanti che si verrebbe a generare.

Il comitato "Clavesana dice no" nei giorni scorsi aveva presentato le sue osservazioni alla Provincia, in un documento di 172 pagine. Alla conferenza dei servizi non erano stati invitati i rappresentanti dei comuni confinanti con Clavesana, successivamente ammessi come uditori: si tratta di Bastia Mondovì, Belvedere Langhe, Carrù, Cigliè, Farigliano, Marsaglia, Murazzano e Rocca Cigliè.



