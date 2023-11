Cuneo, si chiudono gli Stati Generali della Meccanica

In provincia di Cuneo Confindustria riunisce 268 aziende con 17.500 dipendenti. "Il comparto provinciale ha mantenuto una tendenza seppur lieve di crescita nel 2023, grazie soprattutto all'export. Nel quarto trimestre intravediamo segnali di rallentamento che speriamo siano solo temporanei". L'ha riferito il presidente della sezione meccanica, Marco Costamagna, nel corso di un evento nella sede cuneese di Confindustria, che ha chiuso gli stati generali della Meccanica, appuntamento itinerante, che ha visto protagoniste cinque grandi aziende del settore in provincia.

Da marzo a ottobre, la sezione meccanica dell'associazione industriale ha coinvolto 115 imprese associate nelle visite a Rolfo, Gai Imbottigliatrici, Bottero, Manitowoc Crane Group e Giletta-Bucher Municipal. Al centro delle diverse tappe i temi che animano le quotidiane sfide aziendali, alle prese con transizione digitale, transizione ecologica, internazionalizzazione, risorse umane e sicurezza.

All'incontro finale è intervenuto anche il presidente di Federmeccanica, Federico Visentin, mettendo al centro della sua riflessione il tema della mancanza di manodopera: "C'è il problema di trovare le persone, prima ancora che formarle. Per questo occorre aprirsi ai flussi immigratori e al mondo femminile".



