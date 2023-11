Cospito: gip respinge richiesta misure per 11 anarchici

Undici anarchici sono indagati dalla procura di Torino per una serie di episodi avvenuti lo scorso anno, tra cui gli slogan che sono stati declamati nel corso di un'udienza del processo contro Alfredo Cospito il 5 dicembre scorso. Il gip Marco Picco, però, ha respinto le richieste di misure cautelari e interdittive presentate dai pubblici ministeri.

La circostanza è emersa oggi in occasione dell'udienza in cui, davanti ai giudici del tribunale del riesame, è stato discusso l'appello della procura. Le difese, che hanno chiesto il rigetto del ricorso, hanno parlato di "fatti di modestissima entità".

Oltre ai 'cori', classificati dagli inquirenti come apologia di reato, nel fascicolo - secondo quanto si è appreso - compaiono dei fatti accaduti in occasione di un volantinaggio (nel novembre del 2022) in una chiesa e di un comizio (a maggio). Una imputazione riguarda le percosse a un barista durante un corteo, caso per il quale è stato concesso un obbligo di presentazione.



