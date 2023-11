CasaOz inaugura gli spazi riqualificati con fondi di For Funding

Spazi riqualificati a CasaOz grazie al progetto 'Uno spazio per raccontare', nato dalla collaborazione tra CasaOz ETS, Intesa San Paolo e Fondazione Cesvi e finanziato attraverso una raccolta di fondi su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà.

I fondi raccolti hanno permesso di finanziare: i lavori di ristrutturazione degli spazi interni per dare vita a due luoghi pensati per le nuove attività, di uno spazio esterno coperto e luminoso adibito a laboratorio didattico per favorire il contatto con l'orto e il parco; l'allestimento e il supporto tecnologico adeguato alle attività svolte nei nuovi spazi; l'avvio dei laboratori narrativo-espressivi di CasaOz.

"Il progetto- spiega Enrica Baricco, presidente di CasaOz - ci ha dato la possibilità di ripensare alcuni spazi della nostra casa alcuni spazi per renderli sempre più funzionali e rispondenti ai bisogni dei ragazzi che accogliamo".

Stefano Cappellari, direttore regionale Piemonte nord, Valle d'Aosta e Sardegna di Intesa Sanpaolo, sottolinea che "è dovere della banca restituire anche con azioni di solidarietà sociale verso il territorio la fiducia che le persone ci hanno accordato".

Il progetto "ci permette di essere più incisivi - aggiunge Roberto Vignola, vicedirettore generale di Fondazione Cesvi - con proposte progettuali rispondenti ai bisogni territoriali su una serie di questioni che colpiscono il nostro Paese in ambito Esg".



