Alessandrino, prima Virgo Fidelis al Santuario di Crea

Virgo Fidelis speciale, quest'anno, per l'Arma dei carabinieri della provincia di Alessandria. Per la prima volta la messa è stata celebrata nel santuario della 'Beata Vergine' di Serralunga di Crea, diocesi di Casale.

Il vescovo Gianni Sacchi ha ringraziato i militari per la presenza costante e capillare sul territorio, vicina al cuore della gente. Sottolineata l'importanza della figura del Carabiniere e dei suoi valori, modello da tenere per tutti i giovani. Valori da preservare con forza, soprattutto considerando i recenti drammatici fatti di cronaca che quotidianamente si verificano.

Presenti il comandante provinciale, colonnello Massimiliano Rocco, il prefetto Alessandra Vinciguerra, il questore Sergio Molino e 45 sindaci del Monferrato.



