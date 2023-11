Alessandria, nelle mura del carcere bistrot Fuga di Sapori

E' stato inaugurato ad Alessandria il nuovo Bistrò Fuga di Sapori, un ulteriore risultato della cooperativa sociale Idee in Fuga, che sostiene la formazione professionale dei detenuti per creare reali opportunità di lavoro. Ha aperto lungo la cinta muraria della casa circondariale di piazza Don Soria, nell'area occupata in precedenza dalla bottega di Fuga di Sapori, chiusa negli ultimi mesi per la ristrutturazione in vista di questa nuovo spazio.

Si tratta di realtà enogastronomica gestita con passione e cura: la gestione culinaria e non solo è affidata allo chef Luca Gatti (socio della cooperativa) che si occuperà anche della formazione dei detenuti ed ex che ci lavorano, cinque persone in tutto. Una trentina i posti a sedere e altrettanti al banco. Per ogni preparazione è assicurato l'utilizzo di materie prime di alta qualità, anche provenienti da altre carceri italiane. In vendita i prodotti Fuga di Sapori, preparati nella Casa di "Reclusione di San Michele, alla periferia della città.

Con il coinvolgimento dei detenuti il Bistrò Fuga di Sapori non rappresenta solo un nuovo punto di ristoro, ma anche un simbolo di speranza e visione di un futuro migliore, possibili - sottolinea Carmine Falanga, presidente di Idee in Fuga - attraverso il lavoro e il riscatto individuale".



